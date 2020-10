GP Portugal F1: Portimão, What Else?

Havia um famoso ‘comercial sobre uma marca de café, feito por um não menos famoso ator de cinema. Vamos parafraseá-lo: “Portimão, What Else?”

George Russell: “Grande pista, muito caráter, ondulada, pune-te se cometes um erro…”

Nicholas Latifi: “Muito ondulada, muitas curvas cegas, sensação de carrousel…”

Daniil Kvyat: “É muito interessante com as mudanças de altitude, percorremos a pista a pé, parece muito impressionante…”

Daniel Ricciardo: “É rápida, muito ondulada, penso que com os F1 vai ser fantástico, reta longa, DRS, penso que a última curva via ser feita a fundo…”

Lando Norris: “O setor do meio vai ser muito fixe num F1, as velocidades que fazemos, as curvas cegas, vai ser uma experiência muito boa…”

Alex Albon: “Não é normal vires a mais de 200 Km/h e não veres a curva. Isso torna-a muito especial”