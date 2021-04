GP Portugal F1: Portimão com segunda zona DRS

O ano passado, o único ponto de deteção da zona de DRS era no começo da descida da curva Galp, a parabólica que desce para a reta da meta, sendo que os pilotos que rodassem a um segundo ou menos do concorrente da frente, podiam acionar o DRS, Drag Reduction System e com isso ganhar mais velocidade para ultrapassar na reta da meta.

Este ano, uma segunda zona de DRS foi acrescentada à pista de Portimão, ao mesmo tempo que a zona de DRS já existente foi encurtada.

Assim, a nova zona de DRS localiza-se entre as curvas 4 e 5 (reta antes da travagem para o gancho à esquerda da torre), com o ponto de deteção 35 metros antes do gancho a subir após as duas direitas depois da reta da meta. O ponto de ativação é 180 metros após a saída da curva. A zona DRS existente foi encurtada em comparação com a corrida do ano passado. O ponto de deteção será agora 65 metros após a saída da Curva 15 e o ponto de ativação 245 metros após a Curva 15. Esta é uma redução de 120 metros em comparação com a volta do ano passado.