GP Portugal F1: Planeie chegada e saída ao AIA

São cerca de 600 os militares da GNR que fazem parte do dispositivo de segurança do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. Nos acessos aos AIA, que não são muitos e são facilmente controláveis, adeptos sem bilhete pura e simplesmente não passam nos controlos, sendo mesmo verificada a existência de bilhete correspondente ao número de pessoas no veículo. Nas rotundas junto ao AIA, os militares controlam entradas e saídas, mas tendo em conta que os veículos surgem de vários lados e há gente a atravessar passadeira (em grupos e apenas com ordem dos militares), o trânsito vai, naturalmente, acumular-se, pelo que especialmente na saída do AIA após a corrida, seja muito paciente.

Hoje, à chegada para o dia da corrida, a GNR alerta para as vias que sofrerão alterações de circulação, naturalmente a estrada principal de ligação ao Autódromo Internacional do Algarve, desde a A22, o nó da Mexilhoeira Grande, a estrada que liga Odiáxere/Arão/Pereira/Folga, a estrada que liga o Rasmalho/Casas Velhas/Moinho da Rocha/Montes de Cima.