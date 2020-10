GP Portugal F1: Pilotos preocupados com a saída das boxes/curva 1

Michael Masi, Diretor de Corrida da Fórmula 1 não vai ter vida fácil relativamente aos “encontros imediatos do 3º Grau” que poderão ter lugar na corrida entre quem sai das boxes e os pilotos que ‘mergulham’ para a primeira curva. Há pilotos preocupados com a saída demasiado estreita das boxes rumo à primeira curva, e isso pode causar problemas na corrida. A linha branca que delimita quem sai das boxes termina um pouco antes da curva e se houver falta de cuidado, pode haver acidentes semelhantes ao que tiveram Max Verstappen e Lance Stroll no segundo treino livre, mas com uma parte má: a diferença de velocidades entre os monolugares será maior…

O problema tem a ver com o facto de, ao sair das boxes, os pilotos terem uma distância relativamente curta para acelerar até à velocidade de corrida antes de se aproximarem da curva 1. Foram feitos alguns ajustes na linha branca, para tentar melhorar ao máximo a zona, mas a diferença entre quem vem na reta e ‘mergulha’ para a curva 1 e quem sai das boxes vai ser muito grande e isso pode dar problemas.

Esteban Ocon diz que os pilotos que vierem na reta vão querer ficar na frente de quem sai das boxes: “A linha foi um pouco deslocada, o que ajudou à entrada da curva um, mas continua a ser muito apertado pois os pilotos fundem-se exatamente na trajetória logo após a saída das boxes.

Se estiverem em luta direta com um carro que sai do pit lane vai ser bastante difícil porque quem vem das boxes precisa de alargar um pouco para fazer uma trajetória mais rápida e quem vem na reta surge muito mais depressa e isso pode ser complicado”, disse.

Já Daniel Ricciardo afina pelo mesmo diapasão: “Eles abriram um pouco a linha para permitir que a ‘fusão’ (o momento em que o piloto que vem na reta fica lado a lado com quem sai das boxes) se faça mais facilmente, mas não é a saída mais agradável das boxes. E o problema é que nos treinos, ao sairmos das boxes pensamos sempre em quem lá vem e na corrida, não, queremos é a posição…”, disse Ricciardo.