GP Portugal F1, Pierre Gasly: “Sei que é apenas 1 ponto, mas estou feliz por conseguir”

Pierre Gasly não esteve tão em evidência como noutras corridas anteriores, tendo terminado em 10º. Conseguiu ultrapassar Carlos Sainz nas voltas finais da prova, ainda assim numa corrida dificil, o ponto conquistado soube bem ao francês da AlphaTauri.

“Foi uma corrida dificil, como esperávamos. Sabíamos que iriamos ter lutas intensas. Fiquei contente com o inicio, por poder acompanhar o ritmo com o Charles e o Esteban. Faltou-nos algum ritmo nesta pista. Foi dificil e no final eu sei que é apenas 1 ponto, mas estou feliz por conseguir.”

A AlphaTauri trouxe para Portugal algumas atualizações para os seus carros, mas Gasly pensa que foi mesmo o traçado do Algarve que não permitiu à equipa fazer melhor.