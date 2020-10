GP Portugal F1, Pierre Gasly: “Perdi tudo e de repente… muita coisa a arder!”

Pierre Gasly revelou não ter tido nenhum aviso antes de um incêndio no seu monolugar que terminou com a sua segunda sessão de Treinos Livres e levou a uma primeira interrupção do treino. O francês disse que o fogo chegou como uma surpresa completa, e indesejável. Questionado após a sessão, quando se apercebeu que havia um problema com o seu carro, Gasly respondeu: “Literalmente cinco segundos antes de parar, tinha acabado de perder tudo, a direção, toda a eletricidade do carro. Ainda estamos a investigar para compreender o que aconteceu, mas obviamente havia muitas coisas… a arder, por isso precisamos de analisar e compreender o que aconteceu. De certeza que não é o ideal para nós, especialmente porque não pudemos rodar com o pneus mais macio e isso numa pista nova como esta, nunca é ótimo, mas é o que temos, infelizmente. De resto, o ritmo pareceu bastante decente durante todo o dia, mas ainda não me sinto super-confortável com o carro para podermos melhorá-lo para amanhã. Será TL3 importante porque precisamos de recuperar estas voltas”, disse.