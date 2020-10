GP Portugal F1, Pierre Gasly: “Nunca senti algo igual num Fórmula 1!“

Pierre Gasly estava naturalmente menos entusiasmo pela nova pista depois do seu dia ter terminado com o seu AlphaTauri em chamas, mas o francês foi tomado pela natureza única do traçado: “Para ser justo, foi muito fixe. Nas primeiras voltas, tive aquela sensação de frio no estômago quando se está numa montanha-russa! Assim, depois da curva 8, subindo e descendo, tive esta mesma sensação e fiquei como ‘Whoa!’ – Nunca senti algo igual num Fórmula 1! Devo dizer que é bastante desafiante, muitas curvas cegas, alta velocidade, baixa velocidade, travagem combinada, por isso é bastante invulgar, de certo modo. Gosto quando as pistas são únicas e penso que são, por isso foi bastante fixe”, disse.