GP Portugal F1: Otmar Szafnauer sabe porque Sebastian Vettel sente dificuldades

Sebastian Vettel não está a ter o início desejado na Aston Martin Cognizant F1 Team, afirmando ainda ontem, que não está confortável no AMR21. O seu chefe de equipa explicou o porquê do alemão sentir tantas dificuldades com o carro da equipa.

Segundo Szafnauer o problema está na natureza imprevisível do modelo deste ano, juntando a instabilidade na traseira ao entrar em curva.

“Aqui em particular, é um pouco [de] instabilidade a ir na traseira ao entrar em curva, mas penso que a maior dificuldade é a variabilidade. Portanto, se o carro fizer a mesma coisa vezes sem conta, então o piloto pode leva-lo ao limite e ficar lá e ir um pouco mais depressa. Mas não quando é variável e não se sabe o que esperar, penso que é essa a questão.”

O chefe de equipa da Aston Martin Cognizant F1 Team não parece muito preocupado com o desconforto de Vettel e afirma que a solução para este problema é o piloto ter mais tempo dentro do carro e algumas melhorias no carro que estão a ser trabalhadas.

“Quanto mais se conduz um carro, melhor o sentimos e mais se pode prever esse tipo de coisas. É apenas uma questão de tempo de condução. A solução virá de muito bom trabalho no túnel de vento, e trazer novas partes para o carro nas próximas corridas para recuperar alguma daquela carga que perdemos na traseira. É exatamente daí que as dificuldades vêm. Há um caminho. Veremos algumas melhorias a chegar na próxima corrida, por exemplo, e depois disso, haverá também algumas outras melhorias. Portanto, não será a última”.