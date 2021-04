GP Portugal F1: Kimi Raikkonen ‘fez isto’ há 6 meses…”

Há muito que se julga que a temporada em curso é sempre a última de Kimi Raikkonen. Já acontece assim há vários anos, e especialmente desde que saiu da Ferrari, mas se for para fazer o que fez durante as primeiras voltas do GP de Portugal de Fórmula 1 de 2020, então, Kimi: “fica para sempre, por favor”. No vídeo em baixo, vai demorar 15 minutos a chegar às duas primeiras voltas de Kimi Raikkonenm mas garanto-lhe já que vai valer bem a pena, porque antes disso vai assistir de vários ângulos e com as câmaras dos vários intervenientes, às melhores lutas na 1h29m56.828s que durou a corrida até Lewis Hamilton cortar a meta…

NOTA: Quando clica para ver o vídeo surge a mensagem: “Vídeo indisponível” – Clique em VER NO YOUTUBE para vizualizar. Tem a ver com as políticas da Formula One Management, que bloqueia a apresentação de vídeo em Website ou apps.