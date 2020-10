GP Portugal F1: Os melhores e os piores da corrida

Pudemos assistir a uma excelente corrida no Autódromo Internacional do Algarve. Fazemos agora um breve rescaldo aos principais destaques da corrida.

O AIA proporcionou uma corrida interessante, com boas lutas e cinco voltas iniciais de cortar a respiração. A normalidade foi-se instalando a medida que a corrida avançou mas tivemos sempre motivos de interesse com boas lutas, contrariando os receios de que seria uma corrida monótona, com poucas ultrapassagens.

O balanço da primeira passagem da F1 por Portimão tem de ser forçosamente positivo. Uma pista espetacular que se deu a conhecer ao mundo e que exigiu dos pilotos o melhor deles. O carrocel português conquistou as equipas e os fãs e proporcionou uma corrida entretida, que não foi mais porque um tal de Lewis Hamilton continua a mostrar todo o seu talento e qualidade.

Os melhores

Lewis Hamilton

É “cliente” habitual nestas conversas de quem foi o melhor no fim de semana. Hamilton não começou da melhor forma e viu Valtteri Bottas ficar constantemente à sua frente nos treinos. Na qualificação o cenário mudou de figura e Hamilton provou que é o rei. Na corrida um começo a medo, com pouca aderência atirou-o para terceiro, mas depressa recuperou o primeiro lugar perante um Bottas sem argumentos. Liderou como tantas vezes fez… de forma categórica e é agora o piloto com mais vitórias na F1. Um feito espantoso que fica para a história.

Charles Leclerc

Não foi uma corrida vistosa, mas Leclerc tirou o máximo do seu monolugar. A Ferrari dá pequenos passos rumo à recuperação, mas ficou a impressão que Leclerc colocou o carro numa posição que não merece dada a sua performance atual. O jovem monegasco foi dos melhores do fim de semana.

Pierre Gasly

Mais uma excelente prestação do francês da Alpha Tauri, na sua melhor forma desde que subiu à F1. O fim de semana nem começou bem e um incêndio no seu carro obrigou à mudança de chassis. Depois da mudança Gasly melhorou muito e esteve em grande nível que na qualificação quer na corrida. Um excelente resultado (mais um) para o #10.

Carlos Sainz

Grande arranque do espanhol que passou com facilidade pelos Mercedes. Liderou algumas voltas mas começou a ter dificuldades com os pneus, tal como Norris e o seu ritmo caiu. Apesar das dificuldades com o desgaste das borrachas, fez uma boa corrda e arrecadou pontos importantes para a equipa.

Sérgio Pérez

Como pode um piloto desta qualidade estar sem lugar para 2021. Pérez levou um toque de Verstappen logo no arranque, caiu para último, mas encetou uma recuperação fantástica que o levou até ao quinto lugar. No último stint não tinha os pneus certos para aguentar a concorrência mas recebeu o prémio de piloto do dia, um prémio merecido.

Esteban Ocon

Um grande primeiro stint levou o francês até ao top5, ele que rodou mais de 50 voltas com o conjunto de médios que montou no início da corrida. O segredo deste oitavo lugar esteve aí. Depois de algumas performances menos boas, Ocon sai de Portugal mais motivado.

Kimi Raikkonen

Um grande arranque que o levou até as primeiras posições, mas a sua máquina não lhe permitiu aguentar e foi caindo. Perdeu o 10º posto para Vettel perto do fim, mas merece destaque pela excelente prova.

George Russell

Ainda não foi desta que pontuou, mas fez uma boa corrida, com um primeiro stint bem conseguido, em bom ritmo. Acabou em 12º, não muito longe dos pontos. Tem muita qualidade e será um crime se não tiver lugar em 2021.

Os piores

Valtteri Bottas

Não teve uma prestação negativa, mas não teve argumentos para segurar hamilton que em cinco voltas se colou à sua traseira e passou por ele sem qualquer problema, ganhando 8 segundos em pouco mais de 10 voltas. A questão do título está resolvida e Bottas desperdiçou mais um ano.

Alex Albon

Mais um fim de semana complicado para o jovem tailandês. Tem qualidade e ninguem duvida disso, mas as últimas corridas têm sido ded baixo nível e hoje levou uma volta de avanço do seu colega de equipa. Está a lutar para se manter na Red Bull, mas o caso afigura-se complicado.

Lance Stroll

Acaba com a sua corrida e a de Lando Norris numa manobra completamente escusada. Pérez esteve muito acima do que fez o canadiano que não se apresentou da melhor forma em Portimão. Precisa de mostrar mais para convencer.