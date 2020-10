GP Portugal F1: Oito equipas diferentes nos nove primeiros lugares?

Se a tendência que se tem vindo a registar no que à classificação final nos novos circuitos da Fórmula 1 de 2020 diz respeito, então poderemos esperar um Grande Prémio de Portugal com uma variedade de equipas na linha do que sucedeu nas duas primeiras novas pistas do ano, para a F1, se levarmos que não indo ao Nurburgring desde 2013, a pista é ‘nova’ para os F1.

Ter oito equipas diferentes nos nove primeiros lugares dos Grandes Prémios da Toscânia e do Eifel é um feito notável e mostra que se não fosse o domínio quase total em termos de vitórias e títulos da Mercedes nos últimos anos, a disciplina poderia ser ainda melhor.

Para ajudar à festa, há 65% de hipóteses de chover à hora do arranque da corrida pelo que esta imprevisibilidade pode redundar num espetáculo ainda melhor, porque a juntar a um asfalto ainda com pouca borracha, com alguma chuva as coisas podem tornar-se bem mais incertas do que com pista seca.