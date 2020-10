GP Portugal F1: O que ‘dizem’ os tempos dos Treinos Livres?

Há várias conclusões – que só poderão ser ‘certificadas’ na qualificação, quanto aos tempos das três sessões de Treinos Livres. Numa pista nova para toda a gente, em ainda por cima a experimentar pneus protótipo no TL2, as duas primeiras sessões foram mais para aprender as ‘manhas’ da pista que outra coisa qualquer, mas ainda assim os pilotos tiveram que trabalhar nos carros , e tal como se esperava, a Mercedes está na frente, com Valtteri Bottas a liderar as três sessões. O mais curioso da questão é que as diferenças após três treinos livres Top 10, 1.012s, top 5 menos de meio segundo (0.463s). No GP Eifel de F1 a diferença do Top 10 era 1.2s e do Top 5, 0.813s, na Rússia, Top 10, 1.508s, Top 5, 0.973s. Só no Mugello, as diferenças no TL3 são parecidas com Portugal e mesmo assim são mais altas, tanto no top 10 (1.105s) e Top 5, 0.696s. Resumindo, mais equilíbrio em Portugal.

Lewis Hamilton esteve muito muito perto no TL3 de Bottas, o que ‘diz’ mais do que pode ser a qualificação. Ainda assim, bottas parece estar muito forte. Max Verstappen não está muito longe dos Mercedes e pode baralhar a qualificação, que até aqui só sorriu à Mercedes.

Só quatro pilotos baixaram do segundo 17, entre eles Pierre Gasly. O francês ofereceu um prémio aos seu mecânicos que passaram a noite a construir-lhe o carro, com o quarto tempo no TL3, depois de ter sido 10º e 7º. Brincando um pouco esteve “on fire”…

Alex Albon foi quinto… Mas perdeu para um Alpha Tauri. A Ferrari parece estar a melhorar, com Charles Leclerc com bons números nos treinos livres, embora tenha perdido duas posições no TL3 face às outras duas sessões. A McLaren não está tão bem quanto gostava, mas está apenas a 0.6s da Mercedes e ‘empatado’ com o segundo Red Bull. Já a Racing Point parece que não ‘gostou’ muito da pista portuguesa, mas tudo está muito equilibrado. Esteban Ocon a fechar o top 10, é o melhor dos Renault. O problema com o DRS pode ter ‘tramado’ Daniel Ricciardo para a qualificação da prova portuguesa. Por fim, Lance Stroll está com dificuldades em Portimão, foi apenas 16º, enquanto Sergio Pérez fez 8º. A qualificação começa às 14h00.