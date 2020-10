GP Portugal F1: O que dizem engenheiros e pilotos do AIA?

Decorridas que estão as duas primeiras sessões de treinos livres do GP de Portugal de Fórmula 1, aqui ficam as primeiras impressões sobre o Circuito Internacional do Algarve. O que dizem os engenheiros e os pilotos revelado…pelos chefes de equipa, Franz Tost (AlphaTauri), Zak Brown (McLaren) e Otmar Szafnauer (Racing Point)

Franz Tost: “É uma pista de corrida muito impressionante. Os pilotos gostam. É uma pista exigente, não é nada fácil e ainda estamos a analisar tudo para encontrar, esperemos, uma boa afinação. É, penso eu, um grande enriquecimento para a Fórmula 1 estar aqui, porque é realmente um local muito agradável, e eu gosto dele”, disse.

Zak Brown: “Penso que é muito estimulante vir a novos locais. Penso que tem sido uma parte emocionante da temporada deste ano, com alguns novos circuitos. Penso também que os pilotos gostam do desafio do circuito, as mudanças de elevação. Mas também acho que vai ser difícil ultrapassar aqui. Os primeiros comentários, como seria de esperar, devido à falta de borracha na pista, é que estava muito escorregadio, como seria de esperar, mas será emocionante. Já estive aqui antes, há cerca de uma década, e há muito que se pretendia ter corridas de Fórmula 1 aqui, já se falava nisso antes de todas as restrições de testes terem sido postas em prática. Por isso, penso que vamos dar um bom espetáculo aos fãs”.

Otmar Szafnauer: “Sim, não é diferente do que o Zak e o Franz disseram. Há aqui boas mudanças de elevação, algumas curvas cegas também e também curvas de camber negativo. Os pilotos estão agora a habituar-se à pista e a tentar afinar o carro, e obter uma configuração melhor do que aquela com que começámos”.