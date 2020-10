GP Portugal F1: O dia em que Lewis Hamilton pode fazer história

Lewis Hamilton está perto de quebrar um recorde que muitos pensavam irira perdurar para sempre na F1. O britânico poderá superar hoje o recorde de 91 vitórias na F1.

Michael Schumacher definiu uma era da F1. O Barão Vermelho tornou-se no piloto mais bem sucedido da modalidade e as 91 vitórias que conquistou pareciam um número demasiado longinquo para ser batido. Mas a era turbo-hibrida trouxe um novo paradigma e a Mercedes passou a dominar por completo, com a ajuda de Lewis Hamilton, que foi colecionando vitórias a um ritmo alucinante.

Hoje, no GP de Portugal pode-se fazer história. Lewis Hamilton pode superar as 91 vitórias de Schumacher e passar a ser o piloto com mais vitórias na F1.E que melhor palco que o Autódromo Internacinal do Algarve para o fazer? Uma pista nova, exigente, difícil, onde teve de suar para conquistar a pole, que parecia estar entregue ao seu colega de equipa. Mas mais uma vez, o britânico mostrou porque é considerado o rei das poles e conquistou a 97ª da sua carreira.

Metade do trabalho está feito, mas a tarefa de superar Schumacher não será fácil. A corrida será certamene muito dura, com um piso que irá dar dores de cabeça na gestão dos pneus e um traçado dificil que deverá provocar erros e a entrada do Safety Car. Hamilton larga da frente, mas terá muito para gerir. Não se espera que seja um passeio como noutros domingos. Mas Portugal, que foi palco da primeira vitória do seu grande ídolo, Ayrton Senna, poderá ser o palco da coroação de Lewis Hamilton, ficando com o título de piloto mais bem sucedido de sempre da F1. Pode fazer-se história no AIA.

