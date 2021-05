GP Portugal F1: Nova atualização sobre os limites de pista na curva 14

O limite de pista na curva 14 foi atualizado a partir de hoje até ao fim do GP de Portugal pela direção de prova, confirmou Michael Masi às equipas hoje de manhã.

De novo os limites de pista. O diretor de prova da FIA, Michael Masi avisou as equipas hoje de manhã, que os limites de pista na penúltima curva do traçado algarvio serão monitorizados até ao fim do Grande Prémio e será definido o limite a partir de agora como “quando nenhuma parte do carro permaneça em contacto com o corretor vermelho e branco”.

O exterior da curva 14 do Autódromo do Algarve serviu no fim de semana passado para a penalização de “long lap” no MotoGP e como tal, está asfaltada, pelo que a direção de prova estará mais atenta aos carros que utilizem o exterior da curva para ganhar vantagem e retirarão os tempos por volta a esses pilotos.

No dia de abertura do Grande Prémio de Portugal fora eliminadas um total de 65 voltas porque os pilotos excederam os limites da pista – 36 devido à saída da curva 1 e 29 devido a pilotos que foram demasiado largo na curva 4.