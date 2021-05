GP Portugal F1: Nikita Mazepin penalizado

Nikita Mazepin foi penalizado pelo incidente com Sergio Pérez. O mexicano estava na liderança da corrida quando teve de passar por Nikita Mazepin, que já tinha visto bandeiras azuis. O russo fez “vista grossa” e virou para a curva 3, obrigando Pérez a queimar ligeiramente a travagem, num incidente que poderia ter sido bem pior.

Mazepin, que já tem uma “coleção” de queixas por parte de outros pilotos por comportamentos menos próprios em pista adicionou Pérez à lista, mas desta vez foi penalizado com 5 seg. o que não muda em nada a sua posição final.A declaração dos comissários dizia o seguinte:

“O carro nove [Mazepin] tinha acabado de sair das boxes com o carro 11 [Pérez] a aproximar-se pela reta principal. O carro nove virou no apex da curva três, enquanto o carro 11 tentava ultrapassar no interior à entrada da curva. O carro 11 foi forçado a abandonar a manobra e bloquear as rodas para evitar uma colisão. Embora não atenuando a violação dos regulamentos, os comissários notam que o Carro 9 não teve um aviso de rádio a tempo de reagir”.