GP Portugal F1, Nicholas Latifi: “Portimão dá uma sensação de montanha-russa”

Nicholas Latifi está naturalmente a ser batido por Russell, mas tem conseguido nos últimos tempos inverter de algum modo a situação o que é o melhor elogio que lhe pode ser feito. Chegou à F1 bem preparado, e estando a aproximar-se das performances do inglês é um bom sinal. O melhor que conseguiu este ano foi um 11º lugar em Monza: Estou muito entusiasmado por entrar no caminho certo em Portugal. É uma pista a que só fui uma vez num dia de testes há alguns anos. Pelo que me lembro, é uma pista muito técnica com muitas mudanças de elevação e muito acentuadas também, dá uma sensação de montanha-russa. Deve ser muito divertido conduzir, e será um novo desafio para todos descobrir e encontrar a configuração, uma vez que a F1 não correu por lá. Estou ansioso por isso e espero que tenhamos um bom fim-de-semana.