GP Portugal F1: Miguel Oliveira diz que novo asfalto “Está Mel…”

São boas as notícias para os pilotos e as equipas de Fórmula 1 quando se deslocarem a Portugal. A pista foi reasfaltada e bem. Diz quem sabe.

Antes da viagem para Le Mans onde enfrenta a partir de amanhã a oitava prova do campeonato do mundo de MotoGP, Miguel Oliveira esteve no Autódromo Internacional do Algarve junto com uma grande ‘fatia’ de pilotos de MotoGP para um dia de ‘apresentação’ do AIA aos pilotos do campeonato. Cenário da última prova do campeonato entre os dias 20 e 22 de Novembro, a ‘Montanha Russa’ revelou igualmente aos pilotos presentes o seu novo asfalto, recentemente colocado ao longo dos mais de 4000 metros do circuito. Tapete novo que mereceu os mais rasgados elogios de Miguel Oliveira: ‘Está mel! Fantástico! Nunca pensei que a pista estivesse tão boa dado o pouco tempo de ‘cura’ que o asfalto ainda tem. Os ressaltos desapareceram…está mesmo espetacular. Estou desejoso de voltar aqui em novembro com a minha KTM para a última prova do ano.’ Referiu o piloto de Almada depois de um dia intenso com muito calor a receber igualmente a comitiva de 21 pilotos que estiveram no sul de Portugal.