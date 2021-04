GP Portugal F1, Mick Schumacher: “Adoro pilotar em Portimão”

Mick Schumacher regressa a Portimão, uma pista que conhece bem. O piloto da Haas vai enfrentar pela primeira vez na F1 duas corridas consecutivas, o que é sempre um desafio extra, mas começa em território conhecido:

“Testei lá em 2018, num GP2. É uma grande pista e adoro pilotar lá. Acho que é como uma pista da velha guarda, semelhante a Imola. É bom para nós também, pois as equipas não têm muita experiência – apenas a do ano passado. Penso que isso vai aproximar a competição, o que é realmente bom”.

“Penso que as corridas seguidas são definitivamente interessantes, houve muitas delas no ano passado, obviamente devido ao ano difícil que todos tiveram. Também tivemos algumas na Fórmula 2. Penso que é importante avaliarmos tudo o que acontece na semana das corridas, pegarmos nos aspetos positivos e aprender com os negativos, e depois trazemos essas coisas diretamente para a semana seguinte. Obviamente, não há muito tempo entre as corridas, mas gosto de ter corridas seguidas, porque é muito tempo em viagem e tempo passado com a equipa”.