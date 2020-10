GP Portugal F1, Michael Masi: “Vejo excelentes progressos nas atualizações da pista”

O diretor da FIA, Michael Masi, vê bons progressos nas atualizações no Autódromo Internacional do Algarve. Em preparação para a visita da Fórmula 1, o circuito sofreu melhoramentos, incluindo a repavimentação e a instalação de novas barreiras nas pistas.

«Em relação a Portimão, de todas as imagens que vi e dos relatórios que recebi, está tudo a progredir extremamente bem em várias áreas, não só no que diz respeito à repavimentação, mas com o número de atualizações de barreiras e requisitos de segurança, e assim por diante”, disse Masi.

Masi também falou sobre os limites de pista, dizendo que «A curva um não é o único local onde temos essa possibilidade [exceder os limites de pista]. No entanto, vamos tentar gerir da melhor forma possível esses elementos [limites de pista] para o evento”.