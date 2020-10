GP Portugal F1, Michael Masi (Diretor de Corrida) “Algo nunca visto antes”

A tampa de drenagem partida que atrasou a qualificação de ontem do GP de Portugal de f1 foi, segundo o diretor de Corrida da Fórmula 1, Michael Masi, algo que “nunca foi visto antes”. Curiosamente, não foi a tampa que se partiu com a passagem do Ferrari de Sebastian Vettel por cima, mas sim o cimento por baixo da tampa que cedeu: “Foi algo que nunca tínhamos visto antes, um colapso desta natureza. Depois, verificámos todos os outros esgotos ao redor do circuito. Havia mais algumas fissuras que foram identificadas e reparadas imediatamente”. Masi revelou ainda que “todos os drenos foram verificados no mesmo ponto no tempo, mas a verdade é que houve a cedência do cimento”. Como precaução, tudo foi revisto antes do arranque do dia da corrida.