GP Portugal F1: Meteorologia poderá apimentar a corrida

A meteorologia para este fim de semana tem evoluído favoravelmente. As equipas foram recebidas com chuva intensa, mas o sol já brilhou sobre o AIA.

A previsão do IPMA mostra uma sexta e sábado, sem chuva e com o sol a ser presença assídua durante o dia. Para domingo esperam-se alguns aguaceiros fracos, o que poderá apimentar a corrida, caso venham a acontecer durante a prova. Este é um cenário muito favorável pois as equipas terão dois dias de condições ideais para estudar a pista portuguesa e teremos qualificação em seco, o que permitirá ver os monolugares de F1 a fundo no fantástico AIA. Se no domingo a chuva aparecer para “ver” a corrida, os fãs certamente não ficarão chateados com mais este elemento surpresa.