GP Portugal F1: Meteorologia não deverá complicar fim de semana

Depois de em 2020 Portimão ter recebido a F1 com uma meteorologia algo instável, o próximo fim de semana deverá ser menos exigente nesse aspeto.

A Meteorologia prevê céu nublado, mas a chuva não deverá aparecer, pelo que se espera uma pista seca. O vento poderá sim trazer algumas complicações, mas com as temperaturas a rondar os 20 graus, o Autódromo Internacional do Algarve deverá apresentar condições muito boas para as máquinas do Grande Circo.