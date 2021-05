GP Portugal F1: Mercedes mantém-se na frente no TL2

A Mercedes continua a liderar em Portimão mas desta vez foi Lewis Hamilton a fazer o melhor registo da sessão.

A segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal começou com dez minutos de atraso. Uma tampa de drenagem partida atrasou em outubro passado a qualificação do GP de Portugal de F1. Hoje, o segundo treino livre foi atrasado pelo mesmo motivo, as tampas da drenagem do circuito. Uma inspeção mais profunda levou ao atraso da sessão.

A sessão começou com a grande maioria dos carros a ir para a pista para aproveitar o máximo de tempo possível. Os suspeitos do costume começaram a ocupar os lugares cimeiros da tabela de tempos mas um dos favoritos teve dores de cabeça logo nos primeiros minutos. Max Verstappen teve problemas com o seu sistema de travagem, tendo de regressar às boxes para retificar os sensores. A operação terá demorado pouco mais de 10 minutos.

Quando chegamos à meia hora de treino, Lewis Hamilton liderava com pouco mais de 0.3 seg. de vantagem para Valtteri Bottas. Carlos Sainz, Fernando Alonso e Esteban Ocon ocupavam o top5.

Verstappen destronou Bottas pouco depois, assumindo o segundo lugar.

Não vimos muitas mais mudanças na ordem estabelecida e no final da sessão Hamilton foi o mais rápido, seguido de Verstappen e Bottas.

É tempo de analisar os stints longos, e perceber quem tem a vantagem para domingo, mas parece claro que a Mercedes tem um pouco mais na manga, mas a Red Bull está muito perto, como seria de esperar. No meio da tabela Ferrari parece estar melhor que a McLaren e a Alpine aproximou-se da frente. No fim da tabela Williams parece estar um pouco melhor que a Alfa Romeo e a Haas mantém o último lugar da tabela.