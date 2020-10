GP Portugal F1: Mercedes a favor do congelamento dos motores

A notícia da saída da Honda da F1 apanhou de surpresa a Red Bull, que agora vê como única solução para se manter no Grande Circo, comprar os direitos da unidade motriz Honda e trabalhar com ela “em casa”. Mas tal só faria sentido com o congelamento dos motores, uma ideia que a Mercedes pode vir a apoiar.

A Red Bull não tem muitas opções para o futuro a curto prazo. A Mercedes e Ferrari recusaram a ideia de fornecer a equipa austríaca e a Renault também não terá grande vontade de vender motores à Red Bull (nem esta de os receber da Renault). Assim a única solução seria pagar à Honda para ficar com unidade motriz nipónica. Mas a Red Bull não tem a capacidade de desenvolver o motor como fazem a Mercedes, Ferrari e Renault. Este cenário só seria viável se os regulamentos dos motores ficassem congelados, impedindo mais desenvolvimentos substanciais das unidades motrizes.

“Quanto mais olhamos, realmente só há uma opção que faz sentido”, disse Horner à Sky Sports neste fim de semana. “E isso seria tentar chegar a um acordo com a Honda onde poderíamos assumir os direitos para o motor Honda, mas é claro que isso dependeria dos regulamentos. Só faria sentido para um fornecedor independente de motores, se houvesse um congelamento”, admitiu. “Seria impossível financiar o tipo de gasto de desenvolvimento que ocorre atualmente com estes motores.”

Toto Wolff, chefe da Mercedes admitiu apoiar esta medida, se tal garantir a permanência da Red Bull na competição:

“Acho que a Fórmula 1 está bem, com três fornecedores de motores”, disse ele. “Eu entendo perfeitamente de onde vem a Red Bull. Eles não querem voltar ao status de cliente. Eles querem ser uma equipa oficial e têm a capacidade de ajustar e otimizar o motor, e talvez haja algumas coisas a chegar por parte da Honda que dão confiança para o futuro. Acho que devemos fazer de tudo para dar essa oportunidade à Red Bull.”

Referindo-se aos comentários de Horner e Marko, ele disse: “Eu entendo que eles não querem entrar em uma guerra de gastos no desenvolvimento de motores. É uma proposta sensata. Eu gostaria de apoiá-la. Acho que a Red Bull é uma marca muito importante para a Fórmula 1 e devemos fazer tudo para manter as duas equipas na Fórmula 1.”

Questionado se achava que a Red Bull poderia ter um motivo oculto para tentar o congelamento, como conter a oposição, ele disse: “Acho que na Fórmula 1, todos procuram conseguir o melhor negócio, o melhor acordo financeiro e o melhor acordo de desempenho. Esta é a posição atual e posso viver com qualquer uma delas. Posso viver com eles sendo equipa cliente ou ajudar a financiar o programa de desenvolvimento da Honda ou fazer isso por conta própria”, acrescentou. “Eu estou bem com qualquer decisão.”