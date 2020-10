GP Portugal F1: Max Verstappen pouco incomodado com opinião dos outros

Max Verstappen voltou a dar que falar, com uma reacção intempestiva depois do incidente com Lance Stroll. A linguagem do piloto holandês está a ser alvo de muitas críticas.

Logo após o toque entre Stroll e Verstappen, ouviu-se na rádio os lamentos do piloto da Red Bull, que não escondeu a irritação do momento, usando mesmo termos pouco próprios, além do habitual vernáculo.

As críticas que surgiram após as mensagens de rádio terem chegado aos fãs não tardaram mas o #33 não se mostrou incomodado:

“Não é problema meu” afirmou à autosport.com, acrescentando: “Para ser honesto, não quero falar muito sobre isso porque fiquei surpreendido. Ele virou enquanto eu estava a aproximar-me. Eu não sei para onde deveria ir. Eu estava a começar a minha volta, e ele tinha acabado a volta dele. É o TL2 e é uma pena ter acontecido. Era desnecessário. ”

No entanto, o chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, acredita que a culpa pertence exclusivamente a Verstappen.

“Max não percebeu que estávamos a fazer duas voltas rápidas seguidas, ele não deveria ter entrado por dentro. Isto é ridículo. O que ele estava tentar fazer? ” ele disse à Sky Sports.

“Acho que a emoção estava em alta, ele é esse tipo de pessoa”, disse Christian Horner.

“A expectativa do Max era muito diferente do resultado”, acrescentou Horner. “O que temos que lembrar é que há coisas acontecer com os pilotos durante toda a sessão. Alguns pilotos facilitam a tarefa e outros não. E às vezes se Max vem atrás do Lance ou Ocon, pode ficar colorido. ”