GP Portugal F1, Max Verstappen: “Portimão é uma grande pista!”

Max Verstappen tem em Portimão uma boa pista para surpreender os Mercedes e ainda por cima o AIA é daquelas pistas que dão um gozo especial ao holandês. Como se esperava, Verstappen conta com o facto de ser um pista nova e poder baralhar o ‘status quo’.

Guiaste em Portimão, no início deste ano, um carro GT. Como foi?

Max Verstappen: “É uma grande pista! Estive lá durante alguns dias e choveu durante a maior parte, mas ainda assim era divertido de conduzir, especialmente no molhado”.

O que nos podes dizer relativamente às características da pista?

“Está cheia de mudanças de altitude e o traçado é simplesmente muito fixe. É um pouco técnico, mas no geral é um circuito rápido, por isso estou ansioso por conduzir um monolugar de Fórmula 1 lá. Gosto de ir a novas pistas, é algo diferente para todos e pode misturar um pouco as coisas, o que torna tudo mais interessante”.

Ficaste novamente entre os Mercedes na Alemanha. O que é que esperas em Portugal?

“Tivemos um bom fim-de-semana no Nurburgring e penso que demos um passo em frente com o carro. Parecemos estar mais perto da Mercedes, o que é muito positivo e com outra pista nova a chegar, estou ansioso por ver o que podemos fazer”.