GP Portugal F1, Max Verstappen: “Muito complicado conseguir que os pneus funcionem”

Max Verstappen fez um boa qualificação, mas lamentou a falta de aderência que não lhe permitiu ir mais longe. Ainda logrou passar Lewis Hamilton nos derradeiros momentos da qualificação, mas o inglês melhorou ainda mais o seu registo e o piloto a Red Bull ficou-se pelo terceiro lugar. Seja como for, caso resolva a questão da janela de funcionamento dos pneus, ainda vai a tempo de ‘chatear’ a Mercedes, pois arranca com pneus macios e Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vão fazê-lo com pneus médios. Com isso, é provável que nas primeiras voltas possa ‘moer’ o juízo a Hamilton e a Bottas, mas por outro lado também terá de rumar em primeiro lugar às boxes: “Tem sido muito complicado conseguir que os pneus funcionem. Para além disso, o alcatrão é novo e está escorregadio, e com isso só temos uma linha de trajetória. É bom ser terceiro, mas a verdade é que fiz a minha volta mais rápida de toda a qualificação na Q1, pois nunca mais voltei a ter a mesma aderência” começou por dizer Verstappen que atribui ao facto de ter mais tempo na Q1 e Q2 para ‘aquecer’ os pneus o que não sucede na Q3: “Era mais difícil colocar os pneus numa janela de funcionamento. Estive aqui em janeiro e pensei que ia ser espantoso conduzir um Fórmula 1, mas tive pena de não poder forçar, parece-se gelo”, disse o holandês que nesse contexto continua sem saber se a Red Bull pode dar luta à Mercedes na corrida: “Estivemos perto, mas não sei o que pode acontecer por causa dos pneus e da aderência”, disse.