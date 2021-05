GP Portugal F1, Max Verstappen: “ficamos sem ritmo e o Lewis foi-se embora”

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) foi segundo na frente de Valtteri Bottas. Sem ritmo para conseguir chegar a Lewis Hamilton, vencedor da corrida, o holandês da Red Bull foi às boxes perto do final, colocou pneus mais macios para alcançar a volta mais rápida, o que conseguiu, mas esta foi apagada devido aos limites da pista. Esforço inglório: “Foi uma corrida boa, no recomeço tentei por pressão no Valtteri mas no final ficamos sem ritmo e o Lewis foi-se embora. Desta feita tivemos menos ritmo comparado com a Mercedes. Foi um fim de semana estranho em termos da aderência da pista, mas vamos ver para a semana o que conseguimos fazer em Barcelona”, disse o holandês que não conseguiu fazer funcionar o pneu de composto mais duro em comparação com os seus rivais da Mercedes. Foi esse o motivo de ter perdido a corrida para Hamilton.