GP Portugal F1, Max Verstappen: “Espero que não voltemos a Portimão”

Max Verstappen não quer regressar a Portimão, criticando o circuito pela falta de aderência do asfalto e afirmou que está ansioso por regressar a Barcelona.

O novo asfalto do Autódromo Internacional do Algarve ainda não está nas condições ideais e os níveis de aderência não são ótimos, nesta fase em que ainda poucas competições tiveram como palco o traçado algarvio e mesmo as condições meteorológicas não foram ainda as melhores para que o asfalto ganhe a aderência desejada.

Max Verstappen não escondeu o desagrado e até disse que espera que a F1 não regresse a Portimão:

“Não gostei do fim de semana inteiro, por causa dos níveis de aderência aqui”, disse Verstappen à Sky Sports. “Espero que não voltemos. Barcelona é boa. É uma boa pista para um carro de F1 e penso que veremos mais sobre como tem sido a progressão das equipas desde o início da temporada até hoje”.

“Faltava-me claramente um pouco de aderência, um pouco de velocidade máxima, e não fui capaz de exercer pressão sobre a Mercedes”, disse Verstappen.” Lewis passou por Valtteri, mas mesmo assim não consegui passar e nas duas últimas curvas perdia demasiado tempo. Penso que a equipa me chamou numa boa altura e eu tive uma volta forte porque a pista estava super escorregadia. Nunca houve realmente um ponto em que eu pensasse, ‘ok, temos o ritmo para lutar contra o Hamilton’, por isso tentei apenas ficar em segundo”.