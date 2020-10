GP Portugal F1, Max Verstappen: “A conquista de Hamilton é incrível”

Max Verstappen foi terceiro classificado no GP de Portugal, um resultado já habitual para o piloto da Red Bull. Eis as respostas do #33 na conferência de imprensa depois da corrida:

P: Max, podemos começar com a sua opinião sobre a conquista de Lewis hoje?

MV: Estávamos a conversar sobre isso O Lewis diz que continua a trabalhar porque quer colocar a barra muito alto. Tenho que trabalhar duro para tentar chegar lá! É incrível. O que posso dizer? É simplesmente incrível. Noventa e duas vitórias e não acho que vá parar por aí. Vai conseguir mais de 100. Ele está a pressionar-me para correr até os 40 anos, ou algo assim. É uma boa motivação também. Ele também está a caminho dos sete títulos mundiais, o que é impressionante. Todos sabem que ele é muito rápido, mas o que também tem sido um ponto muito forte é que ele é muito consistente e muito raramente comete um erro. É por isso que acho que ele também atingiu esse número tão rapidamente. Sim. É muito impressionante.

P: Pareceu bem picante a primeira volta, nas primeiras curvas…

MV: Sim, a aderência era muito baixa. Tentei ficar longe de problemas. Claro que tive um pequeno contato com o Sergio, mas ele não me deixou espaço suficiente. A partir daí começou a chover um pouco e tentei apenas manter o carro na pista. Uma vez que tudo estava estabilizado, ultrapassei os McLaren. Eles tiveram muita aderência na primeira volta, não sei como. E então fiz minha própria corrida. Optei pelos pneus médios, tínhamos um bom ritmo, mas é claro que a diferença já era tão grande que não dava para fazer nada.

Q: Depois de subir até ao terceiro lugar, teve um ótimo ritmo por algum tempo, mas depois os pneus não deram mais?

MV: Sim, mas também estava com o pneu duro e acho que aquele pneu não era muito bom. Hoje o pneu médio foi definitivamente o melhor, então não teria importado se eu tivesse começado com o médio, porque teria perdido tempo com os duros. No geral, terminamos onde merecíamos.

P: E apenas uma palavra rápida sobre sua corrida. A largada com pneu macio e também o incidente com Pérez na primeira volta.

MV: Sim, foi bastante agitado nas duas primeiras voltas. O início em si foi bastante bom. Tive um bom cone de aspiração e, claro, na Curva 1, a aderência era baixa, então tive que alargar um pouco. Na Curva 3 eu tive que ir um pouco largo … Acho que estava atrás do Lewis, mas eu tinha o Sergio ao meu lado. Ele estava virar na curva 4, mas não deixou espaço suficiente e basicamente teve uma saída de pista, enquanto eu estava na linha normal e felizmente não tive nenhum dano – mas depois claro que perdi um pouco de momento, e então tinha o Charles e o Carlos atrás. Eu não tinha aderência e de repente aqueles McLarens estavam a voar. Perdi posições para eles – mas também não queria arriscar muito, porque normalmente não é contra eles que lutamos na corrida. Mas claramente na primeira volta eles foram muito fortes. Tentei ficar um pouco longe de problemas, tentei acalmar-me. Então tinha o Kimi atrás de mim. Fiquei chocado com isso e pensei: “O que está a acontecer?” O Kimi estava rápido, provavelmente a sua passagem no rally ajudou um pouco na primeira volta ou algo assim, porque foi impressionante. Ele deve ter sido P6. Mas de qualquer maneira, mantendo-o para trás, tudo se acalmou. Entrei no ritmo, passei pelos McLarens.

P: Max, fez uma meia piada dizendo que tem que correr até os 40 para bater o recorde de Lewis, mas a certo ponto era considerado um candidato ao Campeão Mundial mais jovem. Isso parece ter acabado agora. É frustrante saber que o seu talento está lá em cima, mas é improvável que venha a bater qualquer tipo de recorde no futuro, a menos que tenha o carro adequado?

MV: Bem, tenho apenas tem que aceitar a situação, porque senão corria o risco de me tornar uma pessoa muito frustrada. Quando venho para um Grande Prémio, tento tirar o melhor proveito disso e é uma boa motivação. Posso desfrutar de um terceiro ou segundo lugar, se sei que me esforço até o limite, levo o carro até o limite e sei que a equipa fez tudo o que pôde. Acho que hoje eles fizeram pit stops incríveis de novo. Coisas assim motivam-me, mas também os motivam a eles. Eu tiro prazer disso. E no final do dia, sim todos gostam de ganhar e é por isso que estamos aqui, mas se não é possível, não é possível. O mais jovem campeão mundial? Quer dizer, no final do dia, não acho que quando tiver 40 ou 50 anos me importarei muito com esse tipo de coisas. Eu só quero olhar para trás quando estiver nessa fase, e olhar-me no espelho e dizer: tirei o máximo proveito de mim? Se disser que sim, então fico feliz com isso. É preciso um pouco de sorte para isso também, para estar na equipa certa no momento certo. Às vezes não funciona assim, mas veremos. Ainda tenho alguns anos pela frente, espero que as coisas mudem.

P: Max, voltando àquela colisão com Perez; teve algum dano e isso afetou o resto da sua corrida?

MV: Não, felizmente nenhum dano. Fui um pouco cauteloso naquela volta porque não tinha certeza do que iria acontecer com o carro, se estava danificado ou não ou se alguma coisa iria partir, mas felizmente olhei para o carro quando sai e nada estava danificado, então tive muita sorte.