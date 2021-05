GP Portugal F1, Max Verstappen: “3º não é a posição ideal, mas vamos tentar dar luta na corrida”

Max Verstappen não ficou nada contente com o resultado desta qualificação e no final ‘atirou-se’ a tudo e mais alguma coisa: aos limites da pista, a Lando Norris e a Sebastian Vettel. O seu registo que foi apagado devido a ter excedido os limites da pista ter-lhe-ia dado a pole position. É um facto, mas regras são regras: “Toda a qualificação foi muito difícil, lutei muito com falta de aderência, a primeira volta da Q3 foi boa, mas tive um grande ‘momento’ na quatro e saí um pouco pista” começou por dizer o holandês, precisamente sobre a volta que lhe foi ‘retirada’. Depois, na sua última tentativa, apanhou tráfego, Lando Norris e Sebastian Vettel, o que o deixou furioso na rádio: “Estava confiante que poderia fazer outra boa volta, mas no último sector apanhei dois carros, o que me perturbou. Custou-me muito tempo de volta, mas é o que é. O terceiro lugar não é a posição ideal, atrás dos dois Mercedes, mas vamos tentar lutar contra eles na corrida, ver o que podemos fazer”, disse.