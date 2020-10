GP Portugal F1: Mais 60 voltas apagadas no TL2

À imagem do que aconteceu no treino livre 1, no treino livre 2 vimos muitos tempos a serem apagados no AIA.

As curvas 1 e 4 voltaram a apanhar muitos pilotos à margem das regras. Foram 60 as voltas apagadas no TL2, e 65 no TL1, o que mostra a dificuldade que os pilotos têm em “atinar” com o pedido pelos comissários. Romain Grosjean queixou-se muito no rádio e afirmou que o assunto teria de ser tratado no briefing. Esta situação, a manter-se poderá afetar sobremaneira a qualificação de amanhã.

Pode ver a lista de voltas apagadas na curva 1 e curva 4 no segundo apronto.