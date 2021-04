GP Portugal F1: Limites de pista com vigilância apertada

Os limites de pista já foram problemáticos na primeira visita da F1 ao AIA, tendo sido revistos a meio do fim de semana depois das queixas dos pilotos. Para este fim de semana, espera-se novamente vigilância apertada, tal como aconteceu em Ímola.

Durante as sessões de treino livre, bem como durante o Grande Prémio, as violações dos limites de pista nas curvas um, quatro e quinze resultarão numa invalidação imediata do tempo da volta.

Exceder os limites de pista na curva quinze resultará também na invalidação do tempo da volta seguinte, uma vez que a vantagem de uma saída mais larga ainda se verifica no começo da volta seguinte.