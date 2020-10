GP Portugal F1: Lewis Hamilton volta a brilhar (Resumo da Qualificação)

Lewis Hamilton foi o homem em destaque no Autódromo Internacional do Algarve. O britânico conseguiu a 97ª pole da sua carreira, atirando Valtteri Bottas para o segundo lugar, depois de ter dominado todas as sessões até a Q3.

A qualificação começou com pouco mais de meia hora de atraso, devido à reparação das grades que tapam o sistema de drenagem do AIA. Uma das tampas levantou no treino livre 3 e obrigou a uma inspeção completa ao circuito e a reparação à tampa que levantou.

Q1 – Mercedes claramente na frente

No começo da Q1 foi Sérgio Pérez a fazer o melhor tempo, mas Charles Leclerc tratou de destronar o mexicano, embora por pouco tempo pois Pérez voltou ao topo da tabela, seguido de Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Lando Norris, numa altura em que a Mercedes ainda não tinha saído para a pista.

Na primeira volta lançada, Valtteri Bottas fez o melhor tempo, ficando à frente de Norris, que dava nas vistas e Pérez, que era também um dos pilotos com melhor ritmo no começo da Q1.

Lewis Hamilton na sua primeira tentativa fez o segundo melhor tempo e Leclerc subia ao terceiro lugar. Nos últimos lugares Alfa Romeo, Haas e Williams lutavam entre si por uma vaga na Q2.

Na segunda tentativa, Hamilton passou para o topo da tabela, seguido de muito perto de Max Verstappen, com Bottas a fechar o top3. Sebastien Vettel era apenas 14º nesta fase.

Sebastien Vettel conseguiu ficar seguro e subiu até ao oitavo lugar e pouco depois George Russell brilhou, colocando o seu Williams na Q2, atirando Kimi Raikkonen para 16º e para fora da Q2. Destaque também para Pierre Gasly que ficou em quarto, à frente de Pérez, Leclerc e … Alex Albon. Daniel Ricciardo foi 10ºà frente de Carlos Sainz, Lance Stroll, Esteban Ocon e Daniil Kvyat.

De fora da Q2 ficavam Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen e Nicholas Latifi.

Q2 – Bottas responde

Valtteri Bottas começou da melhor maneira a Q2, assinando o melhor registo, seguido de Pérez e Norris. Verstappen era quarto e Gasly quinto. Hamilton viu a sua volta ficar comprometida com o tráfego (Vettel estava no sitio errado na hora errada) e ficava abaixo do top10, juntamente com Vettel, Russell, Sainz e Ocon. Na segunda tentativa, Hamilton fez o segundo melhor tempo, mas com mais uma volta nos pneus que potencialmente iria usar na corrida de amanhã. Verstappen conseguiu chegar ao terceiro lugar e Sebastien Vettel não conseguia chegar ao top10, com um conjunto de pneus médios. A grande maioria das equipas tinha usado até agora pneus macios enquanto a Mercedes passeava à vontade com os médios. Para o final da Q2, a Mercedes mantinha os médios tal como a Ferrari e as restantes equipas usavam os macios.

Depois de uma rápida paragem nas boxes, os carros voltavam à pista para as derradeiras tentativas. Não vimos grandes mudanças no final da Q2 mas as surpresas vieram de Vettel, que se teve de contentar com o 15º tempo e Ricciardo que teve uma saída de pista na sua última volta. Com sorte o carro não ficou muito danificado, mas havia dúvidas se o #3 poderia voltar à pista. A sessão ficava concluída com a eliminação de Ocon, Stroll, Kvyat, Russell e Vettel. No topo da tabela tínhamos Bottas, Hamilton, Verstappen, Pérez e Sainz.

Whoa! Danny Ric goes for a spin at the end of Q2



He bips the rear wing on the barrier, but he gets out of the gravel, and he's made it into Q3 😅#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/XQ5e3tsKKI — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Q3 – Hamilton volta a não perdoar

O vento aumentava no AIA e complicava ainda mais a tarefa dos pilotos para a Q3. Os Mercedes eram claros favoritos, mas havia pouco a separar Bottas de Hamilton. Pérez estava em forma e os McLaren estavam logo atrás, enquanto a Renault ficava apenas com Ricciardo para tentar algo mai se conseguissem reparar o carro. Gasly estava também em forma e prometia conseguir um bom resultado enquanto Albon estava novamente pressionado. Verstappen era o grande favorito ao terceiro lugar.

Bottas iniciava o assalto à pole com o melhor tempo na Q3, com Hamilton a ficar a 0,047 seg. do finlandês. Max Verstappen conseguia o terceiro tempo, seguido de Leclerc, Pérez, Sainz, Albon, Norris. Gasly e Ricciardo não tinham saído para a pista, com o australiano à espera que os seus mecânicos substituíssem a asa traseira. Albon continuava a rodar em pista, mas não conseguia melhorar o tempo.

Na segunda saída para a pista, Hamilton e Bottas calçaram pneus médios, enquanto Gasly fazia o nono tempo. Hamilton conseguia a pole provisória, ainda com um minuto e meio para o fim da sessão, colocando pressão sobre o seu colega de equipa, Bottas. O finlandês respondeu ao desafio e conseguiu um tempo ainda melhor, mas Hamilton tinha ainda tempo para mais uma volta e o britânico conseguiu a pole nº 97. Mais uma vez na Q3, Hamilton roubou a pole a Bottas depois de ter dominado os três treinos livres e a Q2. Max Verstppen ficava com o terceiro tempo. Seguiam-se Leclerc, Pérez, Albon, Sainz, Norris, Gasly e Ricciardo não saiu da boxe.

No final da qualificação Hamilton afirmou que o AIA é “hardcore” e uma das pistas mais difíceis onde já competiu, pela mudança constante de elevação e pelo piso do traçado. O AIA tem sido um palco de eleição para a F1, propocionando imagens espetaculares, momentos emocionantes, sendo ao mesmo tempo provavelmente um dos maiores desafios da época para os pilotos e equipas. E isso é o mais importante e não são uma ou duas tampas levantadas que irão mudar isso.

Hamilton sai de 1º amanhã e tem via aberta para bater o recorde de vitórias de Michael Schumacher. Pode-se fazer história em Portimão, mas para já é Hamilton que fica na história do AIA. Amanha a corrida começa as 13:10.