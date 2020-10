GP Portugal F1: Lewis Hamilton tentou várias trajetórias

Apenas mais uma prova do desafio que é o traçado do Autódromo Internacional do Algarve. Lewis Hamilton admitiu que tentou várias trajetórias durante o GP de Portugal:

“Senti durante a corrida que estava a aprender, volta após volta, mais sobre o circuito”, disse Hamilton “Eu estava a tentar várias linhas diferentes e descobrindo novas linhas que funcionavam bem. A direção do vento era muito, muito complicada, muitos ventos cruzados, ventos contrários e ventos de traseira e havia algumas posições que podíamos utilizar a nosso favor e outras que atrapalhavam. Eu acho que a chave é quando temos um vento de traseira, é minimizar a perda durante essa fase. A afinação foi algo em que realmente me concentrei. Foi menos sobre a afinação de qualificação, e mais sobre a afinação de corrida e acho que isso me permitiu estar melhor. Senti que estava a ficar cada vez mais rápido ao longo da corrida – mas tinha de manter o ritmo com estes pneus. Essa foi realmente a chave. ”

O AIA foi um grande desafio para os pilotos, talvez o maior desta época. Mais uma prova da qualidade desta infraestrutura.