GP Portugal F1, Lewis Hamilton: “Se chover, com vento e pista húmida… isso seria gelo”

Com os dois pilotos da Mercedes a arrancarem para a corrida nos dois primeiros lugares, a questão que se coloca é que tipo de corrida esperam com esta superfície de baixa aderência do AIA, com o novo asfalto e por outro lado, sendo os dois de três pilotos (o outro é Charles Leclerc, da Ferrari) do top 10 que vão arrancar para a corrida com pneus médios, o que esperam. Lewis Hamilton: “Não sei bem. Penso que vai ser uma corrida muito complicada, particularmente quando se tem o pneu mais duro. Na realidade, não funciona durante várias voltas. Vai ser interessante no início. Obviamente, perdemos um pouco de desempenho para quem vem atrás com pneus macios, especialmente o Max (Verstappen). Realmente não sabemos o que esperar. É também suposto chover. Isso significa que vai ser o dia mais difícil para todos, se chover na corrida. Com vento e pista húmida, isso seria gelo, se tivermos isso. Apenas penso que temos de nos preparar para todos os cenários. Se estiver seco, o reinício será realmente difícil com os pneus, com a velocidade a que o Safety Car vai. Sim, vai ser uma corrida difícil, isso é certo, uma vez que nunca estivemos aqui” disse Hamilton.

Já Valtteri Bottas foi mais comedido: “Claro que houve uma razão para nos qualificarmos com os pneus médios, estamos certamente felizes por estarmos naquele pneu em vez do macio. Mas como o Lewis disse, não podemos realmente saber como vão ser as condições à hora da corrida e para além disso não temos muitos dados de todos os compostos de pneus, por isso há muitas incógnitas. Mas espero que seja uma grande corrida”, disse.