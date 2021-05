GP Portugal F1: Lewis Hamilton rouba liderança a Bottas na volta 20

As primeiras voltas do GP de Portugal foram animadas, com um Safety Car provocado por Kimi Raikkonen, depois de desfazer a asa dianteira na traseira do seu colega de equipa, logo na volta 1.

Valtteri Bottas, que manteve a liderança na largada, complicou a vida a Lewis Hamilton, que no recomeço foi ultrapassado por Max Verstappen.

Mais atrás, Lando Norris era a estrela com duas ultrapassagens espetaculares a Esteban Ocon e a Sergio Pérez, com o mexicano a questionar a legalidade da manobra e algumas voltas depois, Pérez passou Norris reassumindo a quarta posição.

Verstappen começou o seu ataque a Bottas e na volta dez iniciou a pressão ao líder da prova, com Hamilton a deixar escapar os homens da frente. Mas um erro de Verstappen na curva 14 permitiu que Hamilton passasse o homem da Red Bull, estávamos na volta 11.

Bottas manteve-se na frente, sem problemas, com Hamilton cada vez mais perto, enquanto Verstappen estava a ficar pra trás.

Daniel Ricciardo já entrou no top 10, com uma boa recuperação até agora do australiano, depois de largar de 16º.

À volta 20 Bottas perdeu a liderança para Hamilton, com uma manobra espetacular. O #44 está agora na frente da corrida , seguido de Bottas, Verstappen, Pérez e Norris.