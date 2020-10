GP Portugal F1, Lewis Hamilton: “Portimão é massivamente desafiante”

Até mesmo o líder do campeonato, Lewis Hamilton, achou a que o dia de sexta-feira foi difícil, pois ‘lutou’ para se adaptar à nova pista, com o inglês a chamar-lhe “massivamente desafiante. As ondulações são incríveis. Há muitos locais onde não se consegue ver para onde se vai. Na saída da Curva 8, olhamos para o céu durante um bom período de tempo e não temos ideia do que está para além da colina. Também na [Curva] 11, não se sabe onde se está e, de repente, chega-se ao céu vindo do nada. Muito desafiante, e a superfície é muito lisa, vê-se muita gente a cometer erros, a deslizar e a fazer piões. Não foi um dia fácil”.