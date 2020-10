GP Portugal F1, Lewis Hamilton: “Não consigo dizer quão difícil foi…”

É verdade que Lewis Hamilton continua a somar poles, mas temos também de fazer uma vénia a Valtteri Bottas pela excelente prestação que, desta feita em Portimão, teve em pista ao obrigar o inglês a ir aos limites para poder arrancar na frente para o GP de Portugal de Fórmula 1.

Tendo sido batido Bottas nas três sessões de treinos livre e nas duas primeiras fases da qualificação do Grande Prémio de Portugal, Lewis Hamilton foi aos seus limites e assegurou mais uma pole: “Não consigo dizer quão difícil foi hoje. É verdade que temos um grande carro, mas é preciso tirar tudo dele. O Valtteri foi muito rápido este fim-de-semana, liderou todas as sessões, por isso tenho andado a cavar e a cavar e a tentar encontrar esse tempo extra. No final, optei por fazer três voltas para me dar a oportunidade de bater o tempo [de Valtteri]. Penso que ele decidiu fazer apenas uma e eu pensei que fazer mais uma podia dar-me uma oportunidade e funcionou. Naquela última volta, ficou cada vez melhor à medida que a fazia” disse Hamilton que explicou a questão das três voltas: “Tivemos a opção de ir para o pneus macio ou para o médio. Ambos escolhemos ir ao médio, ele escolheu fazer uma volta, eu escolhi fazer três porque tínhamos tempo, por isso saí bem cedo para a pista. Os pneus são os mais duros neste fim-de-semana, e fazê-los trabalhar aqui, acreditem ou não, é muito, muito difícil, por isso queria ter uma volta extra, caso a primeira volta lançada não fosse assim tão boa, e funcionou perfeitamente”, concluiu.