GP Portugal F1: Lewis Hamilton lidera perto do final

Os Mercedes gostaram mais dos pneus duros, do que os Red Bull, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a mostrarem um ritmo superior do que Max Verstappen, apesar do neerlandês se manter no segundo lugar.

Pérez, aguentou os pneus os médios o melhor que pôde, mas não conseguiu atrasar Hamilton, depois de fazer uma dezena de voltas na liderança. Pérez entrou nas boxes na volta 52 e calçou os macios, numa estratégia mais agressiva.

Também na volta 52 Fernando Alonso tratou de passar Daniel Ricciardo, assumindo o nono lugar, logo atrás de Carlos Sainz. Ricciardo, que estava a fazer uma boa corrida mas começou a perder algum andamento no final, enquanto Fernando Alonso a mostrar serviço passando Carlos Sainz na volta 59, ocupando o oitavo lugar, atrás do colega de equipa Esteban Ocon.

Hamilton lidera, seguido de Verstappen, Bottas, Pérez e Norris, que está a fazer mais uma excelente corrida.