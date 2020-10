GP Portugal F1: Lewis Hamilton impressionado com o AIA

No final do primeiro dia de treinos livres do GP de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, Lewis Hamilton mostrou-se impressionado com o desafio que apresenta o traçado de Portimão.

“É um circuito difícil. Extremamente desafiante”, afirmou líder do campeonato. “A ondulação é incrível. Existem imensos sítios que não conseguimos ver por onde estamos a ir. Na saída da curva 8 estamos a olhar para o céu por um momento e não fazemos ideia do que está atrás da colina. Também na chegada à curva 11, não fazemos ideia onde estamos e de repente, a curva aparece saída da lado nenhum.”

Muitos dos pilotos queixaram-se durante o dia de pouco aderência, mas isso deve-se muito ao novo asfalto que o traçado recebeu antes da Fórmula 1 ter regressado ao nosso país. Para Hamilton, “é muito desafiante. A superfície é muito suave. Vemos muito gente a cometer erros e a deslizar e a fazer piões, por isso não foi um dia fácil para ninguém.”