GP Portugal F1, Lewis Hamilton: “foi uma corrida muito dura, física e mentalmente…”

Lewis Hamilton alcançou em Portugal a sua 97ª vitória, repetindo o triunfo de há seis meses numa corrida em que depressa chegou à liderança, e quando o fez, nunca mais deu hipóteses aos seus adversários: “Digo-vos que foi uma corrida muito dura. Física e mentalmente, apenas tentando manter tudo junto. Estava muito vento, por isso era muito fácil cometer um erro. Não tive uma partida boa como o Valtteri e depois perdi no reinício [para Verstappen], o que não foi bom. Não fiquei contente com isso, naturalmente.

Depois, tive de me posicionar o melhor que pude e penso que o Max cometeu um pequeno erro e fiquei muito perto dele no último setor, e foi assim que o consegui passar.

Depois, com o Valtteri, tive de fazer a troca de pneus mais cedo, antes dos pneus ficarem destruídos e consegui apanhá-lo na Curva Um. Mesmo no limite. De resto, foi uma grande corrida”.