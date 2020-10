GP Portugal F1: Lewis Hamilton faz história e conquista a 92ª vitória

Lewis Hamilton tornou-se no piloto mais bem sucedido da história da F1 e venceu o GP de Portugal.

Depois de alguma ‘indefinição’ inicial, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) acertou o ritmo e assegurou facilmente a 92ª vitória da sua carreira, batendo desta forma o recorde de Michael Schumacher.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) foi segundo depois de uma corrida em que foi cedo para a frente, mas cedeu claramente face ao seu colega de equipa, ficando mais uma vez provado que só num dia mau consegue bater o inglês, muito menos numa pista desafiante como é Portimão.

Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) arrancou com pneus macios, andou bem nas primeiras voltas, mas quando trocou para médios eclipsou-se e nunca mais conseguiu estar a menos de sete segundos de Bottas, terminando na terceira posição.

Bom quarto posto para Charles Leclerc (Ferrari SF1000), que voltou a superar o que vale o seu carro, ficando também demonstrado que a Ferrari, a pouco e pouco está a melhorar.

Quem também esteve muito bem em Portugal foi o vencedor da corrida de Monza, Pierre Gasly (AlphaTauri AT01/Honda), que com uma manobra nas últimas voltas da corrida, passou Perez e subiu para o quinto posto.

Carlos Sainz (McLaren MCL35/Renault) liderou nas primeiras voltas, depois de se adaptar mais rapidamente que os adversários à chuva que caía, mas depressa foi andando para trás, ainda que tenha estado bem inserido na luta do meio do pelotão. Terminou em sexto depois de passar Pérez na última volta

Grande corrida de Sergio Perez (Racing Point RP20/Mercedes), que apesar dum ‘qui pro quo’ inicial com Verstappen, realizou uma estupenda exibição, cheia de ritmo e acima de tudo, garra, terminando em sétimo, sem argumentos (pneus) para aguentar os adversários atrás de si.

Esteban Ocon (Renault R.S.20) foi um dos destaques desta corrida. Depois de um começo de fim de semana menos conseguido por parte da Renault, o jovem francês fez um primeiro stint tremendo, extraindo mais de 50 voltas do primeiro jogo de pneus o que lhe permitiu subir até ao oitavo lugar numa excelente prestação.

Daniel Ricciardo (Renault R.S.20) esteve envolvido em boas lutas durante a corrida e chegou a estar perto do top5 mas teve de se contentar com um nono lugar, com um segundo stint com menos andamento.

Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) conseguiu acabar nos pontos. O primeiro stint foi bem conseguido, andando pelo oitavo lugar a certo ponto. O segundo stint não foi tão positivo mas chegou ainda assim para acabar nos pontos, embora longe do que o seu colega conseguiu.

Destaques para Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C39/Ferrari) que teve uma excelente largada e andou nas lutas da frente nas primeiras voltas, caindo gradualmente até ao nono lugar. Não conseguiu aguentar Vettel atrás de si e ficou à porta dos pontos.

Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda) voltou a ter um fim de semana negativo e viu o seu colega de equipa dar-lhe uma volta de avanço. Se não mostrar mais em Imola, fica com o lugar em risco para 2021.

Lando Norris (McLaren MCL35/Renault) poderá ficar com o prémio de azarado do dia. Um toque provocado por Lance Stroll (que foi penalizado) danificou o carro e comprometeu a corrida logo aí. A meio da corrida um furo lento acabou com as aspirações do jovem.