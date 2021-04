GP PORTUGAL, F1: Lewis Hamilton espera luta cerrada com Max Verstappen

Lewis Hamilton espera uma competição forte e excitante com os Red Bull no traçado algarvio. O piloto da Mercedes teve um primeiro dia de pista esforçado com o vento forte a trazer complicações para afinar o carro da melhor forma.

Se no ano passado o asfalto recente trouxe muitas dificuldades para os pilotos obterem aderência, este ano Lewis Hamilton não acha que o problema esteja no asfalto, mas sim no forte vento que se fez sentir durante odia. “Penso que tem mais aderência, mas está muito ventoso. Hoje todos se debateram com isso.”

“É difícil dizer se era o carro ou o vento ou a pista”, acrescentou Hamilton. “Hoje foi definitivamente um verdadeiro desafio”.

Apenas um décimo de segundo separou os tempos de Hamilton e Max Verstappen, com o piloto da Mercedes a afirmar que “vai ser uma corrida renhida. Parece que estivemos perto. Não sei como foi a volta do Max. A minha não foi perfeita. Temos definitivamente que perder algum tempo a trabalhar no carro e fazer algumas melhorias. Tenho a certeza que eles também têm. Mas estamos perto, como aconteceu nas últimas corridas, por isso é excitante”.

Amanhã é dia de mais um treino livre, o último, e da sessão de qualificação.