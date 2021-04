GP Portugal F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen: luta pela vitória ‘reservada’

Toto Wolff pode ter admitido que a Red Bull tem atualmente vantagem na qualificação – mas parece que o ritmo de corrida entre os dois é muito equilibrado, com Toto Wolff até a afirmar, depois de Imola, que a Mercedes tinha tido “claramente o carro mais rápido” no dia da corrida. No entanto, essa imagem pode ter sido distorcida pelo facto de Max Verstappen não ter precisado de forçar o andamento como Hamilton, dada a sua forte liderança…

No entanto, todas as provas até ao momento, desde o Bahrein e Imola, apontam para que Hamilton e Verstappen estejam bem preparados para o ritmo de corrida de domingo – com Valtteri Bottas e Sergio Perez aparentemente não tão confortáveis com os seus carros de 2021 como os seus companheiros de equipa, nesta altura.

Se tudo correr normalmente em Portugal, Hamilton e Verstappen estão prontos para retomar a luta, com Verstappen na esperança de esquecer as memórias de uma primeira volta ‘mazinha’ em Portimão no ano passado, em que ‘se tocou’ com o Racing Point de Perez e depois travar na Curva 5, antes de recuperar para terceiro.

Salvo uma enorme surpresa, tudo indica que seja uma corrida só para apostar em ‘dois cavalos’, com Hamilton e Verstappen a reservar para si quase todas as apostas. Lewis Hamilton foi dominante em Portimão na época passada, mas neste momento isso não lhe serve de muito, pois tem o holandês à perna. A margem é literalmente ‘finíssima’.