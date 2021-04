gp portugal f1, Lewis Hamilton: “Composto demasiado duro”

Para além do forte vento, que segundo Lewis Hamilton dificultou o trabalho nas sessões de treinos livres, o piloto da Mercedes pensa que os compostos dos pneus Pirelli são demasiado duros para o piso do Autódromo do Algarve.

“Viemos aqui no ano passado e os pneus eram demasiado duros e viemos aqui novamente este ano com os mesmos pneus, praticamente. São ainda mais duros este ano. Parece que viemos aqui com um composto demasiado duro na minha opinião”, afirmou o campeão do Mundo após a segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal.

Já o seu colega de equipa, Valtteri Bottas parece ter uma opinião um pouco diferente, afirmando que se sentiu melhor com os pneus de composto médio, em vez dos mais macios.

“A traseira do carro estava bastante solta em alguns lugares por isso não foi fácil. Não é fácil obter voltas limpas e para mim pessoalmente, hoje quanto mais suave foram os compostos, mais complicado de conduzir se tornou o carro. Melhorou. Pode-se definitivamente sentir que há mais aderência. Não é uma quantidade enorme, mas pelo menos um passo na direção certa. Na verdade, acho que o pneu médio foi o melhor pneu de trabalho até agora, pelo que ainda há trabalho a fazer.”