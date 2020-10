GP Portugal F1, Lando Norris: “Stroll não aprende”

Lando Norris não escondeu a frustração pelo resultado final no GP de Portugal. A prova do jovem britânico ficou comprometida com um incidente com Lance Stroll.

Norris apontou o dedo ao piloto da Racing Point, que foi penalizado pelo toque em Norris na curva1:

“Não sei o que Lance estava a tentar fazer”, disse Norris no paddock de Portimão. “Ele foi para a esquerda, o que me surpreendeu muito quando ele poderia facilmente ter ido por dentro. Eu estava no meio do caminho e ele virou sem mais nem menos, então obviamente não aprendeu com o que aconteceu na sexta-feira [referindo-se ao acidente com Max Verstappen no TL2], mas ele obviamente não parece aprender com nada do que faz. Acontece muito com ele, então só tenho de me certificar de que fico longe da próxima vez.”

O incidente arruinou a brilhante largada da dupla da McLaren, Carlos Sainz e Norris, em condições difíceis.

“Sim, foi incrível ter um carro laranja na frente”, refletiu Norris. “Foi uma visão e tanto para ser honesto. Não sei por que aconteceu, mas acho que os Mercedes estavam com problemas e Leclerc também. Mas ainda ultrapassamos alguns pilotos com pneus macios, só porque nós … Na verdade, não sei o que fizemos. Acho que arriscamos um pouco mais na primeira volta. Acabámos de fazer uma boa partida, colocámos o carro onde devíamos e corremos os riscos certos.”

“Mas depois sofremos muito com o “graining” na dianteira e o nosso ritmo começou a ficar muito mau em comparação com outros, especialmente para os pilotos com pneus médios. Sim, acabamos em dificuldades no primeiro stint, mas o mesmo aconteceu com muitos outros que começaram com os macios, mas fizemos um bom trabalho na tentativa de recuperação.”