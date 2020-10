GP Portugal F1: Lando Norris e o ‘Galo de Barcelos’ (Fotogaleria)

Lando Norris homenageia Portugal e os portugueses este fim de semana de Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e para o efeito trouxe um capacete decorado com os traços típicos do Galo de Barcelos e a inscrição Portugal. Para quem não sabe a história, do ‘galo’ – a do Lando ainda está a ser escrita – a lenda do Galo de Barcelos narra a intervenção milagrosa de um galo morto na prova da inocência de um homem erradamente acusado.