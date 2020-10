GP Portugal F1: Lance Stroll teve Covid-19, mas já corre em Portimão

A Racing Point revelou que Lance Stroll testou positivo para Covid-19 após o Grande Prémio Eifel de F1. O canadiano, que falhou a corrida no Nurburgring, onde foi substituído por Nico Hulkenberg a partir da qualificação, deu a notícia no Instagram. Revelou que se tinha isolado durante 10 dias e agora “sente-se a 100%”, sendo que desde então, tem feito testes negativos. Lance Stroll acrescentou que se sente “em grande forma” e “mal pode esperar para estar de volta à equipa e para correr em Portugal”.

Na ausência de Stroll, Hulkenberg terminou no oitavo lugar no Nurburgring, ajudando o Racing Point a suplantar a McLaren na luta pelo terceiro lugar na classificação dos construtores.